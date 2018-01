publié le 30/01/2018 à 12:58

Enfin libérée. La femme qui s'était levée fin 2017 contre le régime iranien et ses règles vestimentaires adressées aux femmes a été libérée selon un message publié sur Facebook par son avocate, Nasrin Sotoudeh, rapporte le journal britannique The Guardian.



Devenue le symbole d'une rébellion et de la lutte contre le port obligatoire du voile, cette femme de 31 ans, Vida Movahed, avait disparu à la suite de son arrestation. Les Iraniennes avaient alors pris d’assaut les réseaux sociaux via le hashtag #WhereIsShe ("où est elle ?"), un message adressé aux autorités du pays.

Si Vida Movahed peut enfin jouir à nouveau de sa liberté, il n'en est pas de même pour une autre jeune femme. Cette dernière s'était également installée sur l'avenue Enghelab, à Téhéran, pour reprendre le flambeau de la première manifestante. Elle a été embarquée par les autorités, tout comme les personnes qui l'accompagnait dans cette protestation.

Un vent de révolution ?

L'avocate Nasrin Sotoudeh précise au Guardian, qu'elle ne savait pas, lundi 29 janvier, si ce groupe de manifestantes et manifestants avaient été relâché.



Selon le journal britannique, ces arrestations multiples ne semblent pas décourager les Iraniennes : d'autres ont également commencé à retirer leurs voiles et à les agiter dans l'espace public, comme le rapporte la journaliste iranienne Masih Alinejad.

https://t.co/Yv3dOmkyTQ

A Téhéran une manifestante a été arrêtée pour avoir protesté contre le hijab obligatoire. Ça n'empêche pas beaucoup d'autres femmes courageuses d'en faire autant dans les rues de Chiraz, Bojnoor, Ispahan...#WhiteWednesdays — masih alinejad (@AlinejadMasih) 29 janvier 2018

Un vent de révolution serait-il en train de s'abattre en Iran où, depuis 1979, les femmes sont tenues de couvrir leur tête et leur corps ?