publié le 20/04/2018 à 20:07

Elle comparaît enfermée dans un box grillagé en bois, un policier armé la surveille. L'accusée porte une tunique rose et un foulard marron. C'est l'uniforme des détenues. Nous sommes mardi 17 avril dans la salle d'audience d'un tribunal de Bagdad. C'est la première fois qu'une image montre une jihadiste française à la barre en Irak.



"C'est l'histoire qu'il y a derrière qui en fait une photo importante", raconte le photographe du Parisien Philippe De Poulpiquet. "On la fait ressortir de la salle d'audience, cinq minutes se passent avant que le verdict ne soit donné et là, un garde me fait signe comme quoi le juge a changé d'avis et qu'il accepte que je fasse une photo pendant que Djamila re-rentre dans la salle d'audience."

Les bras dans le dos, la jeune femme se tient debout, face à trois juges. Elle écoute sa peine... 20 ans de prison pour avoir fait partie de Daesh. Le procès a duré 25 minutes. "Je me mets sur le côté, à côté des gardes. Et là, Djamila Boutoutaou re-rentre dans la salle d'audience, elle se met au milieu de la salle dans cette cage en bois, elle écoute son jugement. Je fais 2-3 photos, quelques secondes se passent et son visage reste impassible."

Philippe De Poulpiquet et le reporter Timothée Boutry ont appris seulement trois jours avant le procès qu'il aurait lieu mardi 17 avril. Ils ont alors sauté dans un avion, sans savoir s'ils pourraient assister à l'audience.



Après la condamnation de Djamila Boutoutaou, les deux journalistes ont même pu converser deux minutes avec elle. "On ne sentait pas la peur chez cette femme, elle était plutôt en bonne santé. Elle s'exprimait correctement, elle disait qu'elle voulait revenir en France pour purger sa peine. Elle décrivait des conditions de détention difficiles, selon elle, elles étaient 130 femmes dans 30m2", explique le photographe.



Avec son mari, elle était arrivée en Irak en janvier 2016. La jeune femme explique avoir rejoint l'État islamique contre son gré, obligée par son époux. Lui a été tué près de Mossoul. Mère de deux enfants, elle a perdu son fils dans un bombardement et s'occupe encore de sa fille en détention.



Un récit dont il faut comme toujours démêler le vrai du faux... Vendredi matin sur RTL, la ministre de la Justice Nicole Belloubet a exclu pour le moment tout rapatriement en France. On estime à 18, le nombre de Français détenus en Irak.