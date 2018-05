publié le 14/05/2018 à 15:20

Vague d'attentats en Indonésie. Dimanche 13 mai, trois attentats suicide contre des églises à Surabaya, la deuxième ville du pays dans l'est de l'île de Java, on fait une dizaine de morts, à l'heure de la messe. Le lendemain, un nouvel attentat suicide contre un commissariat de Surabaya, a fait au moins 6 blessés.



Les deux événements sont liés à Daesh. Ils ont été revendiqués par le mouvement islamiste Jamaah Ansharut Daulah (JAD), qui a prêté allégeance à l'État islamique. L'autre point commun, ce sont les profils des assaillants : les attaques ont été perpétrées par des familles, dont des enfants d'une dizaine d'années.

La triple attaque de dimanche a été perpétrée par six membres d'une même famille : la mère, le père, les deux filles de 9 et 12 ans et les deux fils de 16 et 18 ans auteurs des attentats suicide. Le père, Dita Priyanto, était le chef de la cellule locale du mouvement JAD. Celui-ci a "donné des instructions à la cellule pour qu'elle agisse", a déclaré lundi le directeur de la police nationale, Tito Karnavian, à des journalistes.

Lundi, c'est une autre famille qui a commis l'attentat suicide contre un commissariat de police, pendant lequel quatre assaillants sont morts. "Il y avait cinq personnes sur deux motocyclettes. L'une d'elle était un petit enfant. Il s'agit d'une famille", également liée au JAD, selon M. Karnavian. Une fillette de 8 ans a survécu tandis que sa mère, son père et deux frères sont morts dans l'explosion.