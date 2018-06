Il confond une pastille de javel avec un antidouleur et frôle la mort

publié le 26/06/2018 à 23:30

Il ne refera pas la même erreur. Un suisse de 65 ans a frôlé la mort après avoir avalé une pastille de javel au lieu d'un antidouleur, rapporte ce jeudi 21 juin la revue BMJ case report.



Alors qu'il avait mal à la tête, ce sexagénaire suisse a attrapé le premier cachet qui lui soit tombé sous la main dans sa cuisine, pensant prendre un antidouleur. Malheureusement, l'homme a ingéré une pastille de javel solide, raconte Dr Caroline Boonekamp de l’hôpital de Genève. Immédiatement, il ressent une sensation de brûlure dans sa bouche et dans sa gorge et se met à tousser, lui permettant de recracher une partie du cachet.

Il se rend toutefois aux urgences à Genève où un puissant antidouleur lui est administré. Six heures plus tard, il souffre toujours et n'arrive presque plus à parler ou respirer. Les examens médicaux montrent en fait que les tissus de ses cordes vocales sont rongés et son larynx gonflé. Il est alors opéré en urgence.

Placé en soins intensifs, il a dû être nourri et respirer par un tube pendant deux semaines avant de pouvoir rentrer chez lui. La docteure rappelle que les cas d'ingestion de javel sont assez rares.