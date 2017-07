Hébron inscrite au patrimoine mondial de l'Unesco

publié le 08/07/2017 à 08:00

C'est un haut lieu de religions et de tensions. La vieille ville d'Hébron en Cisjordanie abrite un lieu saint pour les trois religions monothéistes, sous le nom de Tombeau des Patriarches pour les juifs et Mosquée d'Ibrahim pour les musulmans. 200 000 Palestiniens et plusieurs centaines de colons israéliens cohabitent difficilement autour de cet édifice religieux historique.



L'Unesco a inscrit la vieille ville d'Hébron en tant que patrimoine mondial mais aussi en tant que patrimoine "en péril". Un second point qui était au cœur des affrontements diplomatiques entre Palestiniens et Israéliens.

Le ministère Palestinien des Affaires étrangères a salué "un succès dans la bataille diplomatique menée par les Palestiniens sur tous les fronts face aux pressions israéliennes et américaines". De son côté, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a qualifié la décision de l'Unesco de "délirante". "Cette fois-ci, ils ont estimé que le tombeau des Patriarches à Hébron est un site palestinien, ce qui veut dire non-juif, et que c'est un site en danger".



Cette inscription fait suite au vote des 21 membres du Comité de l'Unesco à Cracovie en Pologne. 12 membres ont voté en faveur de l'inscription, 6 se sont abstenus et 3 ont voté contre.