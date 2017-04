publié le 27/04/2017 à 20:11

Le spectre d'un nouvel attentat dans une capitale européenne plane toujours et l'intervention des forces de l'ordre à Londres l'ont rappelé ce jeudi 27 avril. Un homme armé d'un couteau a été arrêté à proximité du parlement à Westminster, un mois après l'attaque à la voiture du 22 mars qui avait fait 4 morts dont un policier, avant que l'assaillant ne soit abattu par les forces de sécurité.



Âgé de 27 ans, l'homme a été arrêté "pour suspicion de possession d'armes" et "suspicion de commission, préparation et commission d'actes de terrorisme", a précisé Scotland Yard dans un communiqué. Il a été placé en garde à vue. Interrogé par l'AFP, un porte-parole de Scotland Yard a indiqué que personne n'avait été blessé au cours de l'incident qui ne présente "plus de menace immédiate".

Dans l'inventaire des armes retrouvées, on dénombre plusieurs couteaux dont 3 de grande taille. Des journalistes sur place ont pu prendre en photo les armes blanches et les ont postées sur Twitter.

L'arrestation a eu lieu à la jonction de Parlement Street et Parlement Square, à proximité immédiate du parlement. Autour, la police a dressé un périmètre de sécurité, et interrompu la circulation dans un sens sur Parliament Street, en direction du 10 Downing Street, la résidence des Premiers ministres britanniques.