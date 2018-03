Ghouta orientale : Trump et May accusent la Russie et le régime syrien

En Syrie, la Ghouta orientale représente le dernier fief rebelle résistant au régime. C'est pourquoi depuis 2013, le territoire est la cible de bombardements à répétition de la part de l'armée de Bachar al-Assad. Les 400.000 civils présents sur les lieux vivent ainsi une grave crise humanitaire. C'est notamment pour parler de cette situation très préoccupante que se sont entretenus au téléphone Donald Trump et Theresa May ce dimanche 4 mars. Les deux dirigeants "ont convenu que c'était une catastrophe humanitaire et que le régime syrien et la Russie, en tant que principal soutien du régime , portaient la responsabilité écrasante de la souffrance humaine déchirante ", a indiqué Downing street dans un communiqué.

Theresa May et Donald Trump, au Forum économique de Davos, en janvier 2018

