G7 Finances : les États-Unis seuls contre tous

publié le 02/06/2018 à 23:12

Un sommet éclipsé par le spectre d'une guerre commerciale. Le G7 Finances s'est achevé samedi 2 juin au Canada sur une "inquiétude unanime et une déception", a déclaré le ministre canadien des Finances. Pour cause, les ministres et responsables des banques centrales des 7 pays présents regrettent la décision des États-Unis d'intensifier leur offensive commerciale sur leurs alliés et partenaires commerciaux.



Bien qu'isolé, Washington se veut moins alarmiste."Nous croyons au G7", a déclaré Steven Mnuchin, secrétaire américain au Trésor, lors d'une conférence de presse. Selon lui, ce sommet a bien été une réunion du G7 et non du "G6 + 1" (États-Unis), comme l'a affirmé Bruno Le Maire.

Le secrétaire américain a toutefois reconnu qu'il y avait eu "un consensus unanime sur l'inquiétude" exprimée par les six autres partenaires de Washington en matière de conflit commercial. Des griefs dont il avait fait part au président Donald Trump. "Ce sont nos plus importants alliés ou parmi les plus importants", a ajouté Steven Mnuchin, soulignant l'importance des relations non seulement économiques mais encore diplomatiques et de défense avec ces pays.

Cette attitude conciliante fait écho aux craintes du ministre français des Finances. Bruno Le Maire a exhorté les États-Unis à envoyer immédiatement des "signaux positifs" pour éviter une guerre commerciale. Au cours d'un entretien téléphonique jeudi 31 mai, Emmanuel Macron a annoncé à Donald Trump que l'Europe riposterait "de manière ferme et proportionnée".