publié le 04/04/2017 à 06:48

Melissa Dohme et Cameron Hill viennent de se marier en Floride. Comme dans un conte de fée, elle a rencontré l’amour de sa vie le jour le plus tragique de sa vie. C’était en 2012. Melissa était victime de violences conjugales. Son compagnon de l’époque abusait d’elle, la battait. Elle a voulu s’en séparer, et un jour il s’est vengé. Il l’a poignardée à 32 reprises. Laissée pour morte. Quand on voit les photos de Melissa ce jour-là, on est stupéfait qu’elle ait pu survivre à cette attaque effroyable.



D'ailleurs les pompiers et les secouristes qui sont arrivés sur place ne pensaient pas qu’elle pourrait s’en sortir. Ils lui prodiguaient les premiers soins, ils se battaient pour lui donner une ultime chance, mais ils n’y croyaient pas vraiment. Il était évident, pour eux, que le nom de cette jeune femme de 20 ans allait être ajouté à la longue liste des victimes violences conjugales.

Melissa s’est battue pour survivre

Tous ces secouristes expérimentés avaient la même impression. Sauf l’un d’entre eux, qui a eu comme un flash étrange, la conviction qu’il allait revoir cette femme ensanglantée et mourante. C’est comme cela qu’il le raconte aujourd'hui : ce pompier était persuadé que la jeune femme qu’il portait sur un brancard jusqu'à un hélicoptère d’urgence allait être sauvée, malgré ses blessures. Et c’est ce qui s’est passé.

Melissa s’est battue pour survivre, puis pour endurer les nombreuses opérations de reconstruction faciale (elle était défigurée), et ensuite les longues phases de rééducation. Mais elle a tenu bon. Les pompiers et les secouristes qui lui ont sauvé la vie, heureux qu’elle ait pu échapper à la mort, ont organisé un déjeuner en son honneur, dix mois après l’attaque. Vous pensez bien que Melissa n’avait pas vraiment la tête à l’amour.



Elle se disait qu’elle ne pourrait plus jamais ouvrir son cœur à quelqu'un. Quand elle se regardait dans la glace, ce qu’elle voyait la dégoûtait, elle se disait qu’elle était fautive, et elle détestait que les gens s'apitoient sur son sort. Mais elle est allé à ce déjeuner. Et ce jour-là, elle a découvert Cameron, ce sauveteur qui avait cru en elle, et dont l’intuition était juste. Il revoyait Melissa, et il était impressionnée par son courage et sa force.



Il l'a aidée à retrouver goût à la vie

C’est là qu’ils sont tombés amoureux. Cela fait maintenant quatre ans que ça dure. Il l’a accompagné pas à pas dans sa reconstruction, sa rééducation, il l’a aidée à retrouver goût à la vie. En 2013, il était à ses côtés lorsque l’ex-petit ami a été jugé et condamné pour tentative de meurtre. L’histoire de Melissa avait ému les habitants de la côte Ouest de la Floride.



En 2015, elle a été invitée à lancer la première balle d’un match de base-ball de l’équipe locale des Tampa Bay Rays. Devant des milliers de spectateurs, en direct à la télévision, Cameron a rejoint Melissa sur le terrain, a mis son genou à terre et lui a offert une balle où était écrit, "Will you marry me ? ("Veux-tu m'épouser ?"). Elle a évidemment accepté.