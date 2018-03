publié le 25/07/2016 à 11:12

Au moins deux personnes ont été tuées et 17 blessées lors d'une fusillade dans une boîte de nuit de Fort Myers, en Floride, ont rapporté plusieurs médias américains dont CBS News et les correspondants sur place de WinkNews. La fusillade a eu lieu durant la nuit de dimanche à lundi au "Club Blu", a précisé WinkNews en citant le lieutenant Jim Mulligan.



La fusillade a débuté vers 00h30, heure locale, d'après des témoins qui se sont réfugiés sous les tables du club après avoir entendu les premiers tir et alors qu'ils se réunissaient pour une fête rassemblant des adolescents. Les victimes n'ont pas été identifiées par les autorités pour l'heure. "C'était de la folie, raconte un des témoins. Tout ce que les gens disaient c’était les noms de leurs amis pour savoir s'ils allaient bien, et beaucoup d'appel pour prévenir leurs parents. C'était une vision effrayante de voir cette foule sortir du club comme ça".