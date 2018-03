publié le 27/11/2016 à 11:16

La mort de Fidel Castro vendredi soir a soulevé une vague de réactions dans le monde entier. La disparition de cette figure emblématique de l’histoire de Cuba a été accueillie par des scènes de liesse à Miami aux États-Unis, où vit une importante communauté cubaine. Tout comme à New York, dans le quartier de Little Havana. Tambours, déguisements, cris de joie, les ressortissants cubains semblaient libérés.



"Incarnation du mal, dictateur, terroriste, criminel, lance ainsi José pour définir Fidel Castro. Nous sommes tous contents qu’il soit parti, c’est l’un des plus beaux jours de ma vie. Je sens de la joie, de l’espoir, bientôt nous aurons un Cuba libre." C’est ce qu’espère aussi Luis, 80 ans : "C’est vrai, il est vraiment mort, Fidel est mort, la révolution est morte ! Le jour où Cuba sera libre, où on pourra parler ouvertement dans la rue, alors je reviendrai à Cuba."

À La Havane, la capitale de Cuba, le sentiment est partagé entre la tristesse des "castristes" et l’espoir d’un changement pour ses opposants. Marcel, expatrié français installé sur l’île, a choisi son camp : "Je suis triste ? Non mais vous plaisantez ou quoi ? C’est un homme qui avait la main sur tout, on le craignait énormément. Maintenant qu’il n’est plus là, peut-être que ça va s’améliorer dans certains domaines, avance le Français. Je pense que tout le monde souhaite un changement radical. Ceux qui ne le souhaitent pas, ce sont ceux qui vivaient autour de lui et qui mènent une vie très confortable. Je n’ai pas vu de gens qui pleuraient, je n’ai pas vu d’attroupements, rien ! C’est comme d’habitude."