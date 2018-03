publié le 31/08/2016 à 05:38

Les États-Unis se lancent à la recherche de Goulmourod Khalimov, un sniper formé par leurs soins. Mardi 30 août, Washington a annoncé que trois millions de dollars, soit environ 2,7 millions d'euros, seraient versés à la personne capable de donner une information permettant la capture de ce jihadiste dans le cadre du programme "Rewards for Justice" ("récompenses pour la justice").



Goulmourod Khalimov est âge de 41 ans, c'est un ancien gradé tadjik qui a suivi cinq stages d'entraînements aux Etats-Unis et au Tadjikistan entre 2003 et 2014. Des sessions de formation financées par le programme antiterroriste du département d'État, selon des responsables américains. Mais en 2015, ce sniper confirmé a finalement basculé dans le camp de l'État islamique, il apparaît même en mai 2015 dans une vidéo de propagande diffusée sur internet, brandissant un fusil de sniper et promettant de mener le "jihad" en Russie, au Tadjikistan et aux Etats-Unis.