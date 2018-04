publié le 21/04/2018 à 11:29

Fin de cavale pour une mamie meurtrière. Son addiction au jeu l'avait déjà poussée à voler 80.000 dollars à sa sœur handicapée. Elle s'est ensuite occupée définitivement de son mari avant de prendre la fuite.



Cette grand-mère souriante aux cheveux blancs est en fait une tueuse au sang froid accro au jeu. Lois Riess, 56 ans, était recherchée par toutes les polices des États-Unis après avoir tué par balle son mari dans le Minnesota près de la frontière canadienne et encaissé 10.000 dollars avec de faux chèques au nom de son époux.

La quinquagénaire a ensuite traversé le pays du nord au sud en s'arrêtant au passage dans des casinos où elle passait parfois la journée à jouer. Il y a une dizaine de jours dans un restaurant près de la côte, elle accoste une femme qu'elle estime lui ressembler vaguement.

Arrêtée à 43 kilomètres de la frontière mexicaine

Elle sympathise avec sa proie et l'assassine finalement chez elle, lui vole ses papiers d'identité et ses vêtements. Elle est repartie avec la voiture de sa victime et a retiré plus de 5.000 dollars avec ses cartes de crédit. Elle reprend ensuite la route le long du golfe du Mexique et s'arrête encore jouer dans un casino de Louisiane.



Les autorités avaient lancé un appel à témoins sur Facebook pour retrouver cette grand-mère considérée comme armée et dangereuse.

Grâce à a caméra de surveillance et la diffusion de ses photos, Louise Riss est apperçue au Texas et reconnue dans un restaurant d'une station balnéaire jeudi 19 avril au soir. Cinq minutes plus tard, elle était arrêtée. Elle n'était plus qu'à 43 kilomètres de la frontière mexicaine.