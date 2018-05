publié le 16/05/2018 à 13:31

Une perte qui peut s'avérer très dangereuse. Le 1er mai, une caisse contenant des grenades explosives est tombée d'un véhicule de l'armée américaine dans le Dakota du Nord. Et plus de deux semaines après, elle n'a toujours pas été retrouvée, malgré l'intervention de plus de 100 soldats de l'armée de l'air.



Or, la perte de ces munitions représente un risque pour celui ou celle qui mettrait la main dessus. "Cette munition fonctionne avec un lance-grenade particulier et ne sera pas actionnée dans un autre dispositif de lancement sans un échec catastrophique" a ainsi mis en garde le shérif Kenneth G. Halvorson dans un communiqué, rapporté par le Washington Post.



A tel point que l'armée de l'air américaine a lancé un appel à témoins avec une récompense de 5.000 dollars pour toute information qui mènerait à la découverte de cette caisse verte de 19 kilos.

Toutefois, un des porte-parole de l'armée met en garde : si quelqu'un trouve la caisse mais que celle-ci est abîmée, la zone doit être évacuée immédiatement, puisqu'elle pourrait exploser.