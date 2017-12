Aux États-Unis, les jeunes délaissent de plus en plus la cigarette

publié le 18/12/2017 à 06:59

L'étude officielle de l'Institut national chargé de surveiller les addictions a été menée auprès de 43.000 adolescents américains. Elle montre que la consommation de tabac s'est tellement effondrée chez les jeunes qu'il est statistiquement plus fréquent désormais qu'ils vapotent ou qu'ils consomment de la marijuana.



Sur les trente derniers jours, 22% des élèves de Terminale ont pris du cannabis, 16% ont vapoté et 9% seulement ont fumé au moins une fois une cigarette. De manière générale, la consommation de tabac, d'alcool et d'opioïdes (ces antidouleurs qui font des ravages ici) chute chez les jeunes. Elle est au plus bas depuis vingt ans.

Seule la marijuana connaît une consommation stable. Il faut dire que ces dernières années, la législation a beaucoup évolué. La moitié des États autorisent plus ou moins cette consommation, même si elle n'est pas autorisée pour les mineurs.



Les cigarettiers diffusent des spots anti-tabac

Reste que les chiffres sur le tabac sont impressionnants. En 1996, 10% des élèves de Quatrième fumaient tous les jours. Aujourd'hui, c'est 0,6%. Un quart des élèves de Terminale fumaient tous les jours ; maintenant c'est 4%.



Comment s'explique cette chute ? D'abord par le prix prohibitif de la cigarette. À New York, par exemple, le prix de base d'un paquet est de 13 dollars (près de 11 euros). Mais c'est surtout un combat culturel. Ces derniers jours, les grandes marques de tabac ont été obligées de payer des spots publicitaires télévisés contre la cigarette aux heures de grande écoute.