publié le 19/04/2017 à 05:45

Un homme a ouvert le feu mardi 18 avril à Fresno, au centre de la Californie, tuant trois personnes et en blessant une quatrième avant de se rendre à la police, ont indiqué les autorités. Kori Ali Muhammad, 39 ans, connu sous le surnom "Black Jesus" (le Jésus noir), a crié "Allah Akbar" pendant que la police l'arrêtait, a indiqué Mark Hudson, lieutenant de police de Fresno. Le policier a précisé que cet homme noir avait écrit sur Facebook, et dit au moment de son arrestation, qu'il détestait les Blancs et le gouvernement.



Le chef de la police de Fresno Jerry Dyer a dit aux journalistes locaux lors d'un point presse en fin de journée que les enquêteurs ne pensaient pas qu'il s'agisse d'un acte de terrorisme mais d'un crime "racial". Le père de Kori Ali Muhammad, Vincent Taylor, a par ailleurs dit au quotidien Los Angeles Times que son fils était convaincu de participer à une guerre en cours entre Blancs et Noirs et lui avait dit qu'une "bataille allait bientôt avoir lieu". L'homme était déjà recherché par les autorités avant ce drame, soupçonné d'avoir tué la semaine dernière un agent de sécurité devant un motel de cette ville située à l'ouest des États-Unis.

Des victimes blanches

Jerry Dyer avait indiqué préalablement que les victimes étaient toutes des hommes blancs, y compris l'agent de sécurité. Kori Ali Muhammad a ouvert le feu vers 10h45 locales dans quatre lieux différents du centre ville et semble avoir tiré au hasard jusqu'à 16 cartouches pendant une fusillade qui a duré quelques minutes. D'après Jerry Dyer, le suspect a un passé criminel qui inclut des infractions à la réglementation sur les armes, sur les drogues ainsi que des menaces qualifiées de terroristes.

Selon lui, le suspect a été par périodes sans-abri et a été lié à des bandes criminelles. Il encourt quatre chefs d'accusation pour meurtre et deux pour tentative de meurtre, selon les autorités. L'arme utilisée lors de la fusillade n'a pas été retrouvée, d'après Mark Hudson, qui a indiqué que le suspect ferait sa première apparition au tribunal sous 48 heures.