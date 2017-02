Californie : le plus haut barrage d'Amérique menace de céder

Près de 200.000 personnes sont en cours d'évacuation ce lundi 13 février, par crainte de l'effondrement de l'édifice.

S'il venait à céder, l'équivalent du Limousin serait inondé par 30 cm d'eau. Les autorités américaines sont en alerte, ce lundi 13 février. Une partie du plus grand barrage du pays, situé Oroville, à 120 km au nord de Sacramento menace de s'effondrer et de laisser échapper des torrents d'eau.



Depuis 9 heures, heure locale, une armée d'hélicoptères mène des rotations pour lâcher d'immenses blocs de pierre afin de protéger un haut mur bétonné. Techniquement, ce n'est pas le réservoir principal qui est menacé mais le déversoir auxiliaire, qui est lui endommagé par l'érosion. Ce canal de déversement permet de réguler le niveau d'eau du barrage. Problème, il est presque plein, et la situation ne devrait pas s'arranger puisque de fortes pluies sont attendues en Californie du Nord en milieu de semaine.

188.000 habitants évacués en urgence

C'est donc une véritable course contre la montre qui s'organise, c'est pourquoi les autorités ont donné l'ordre à 188.000 habitants qui résident en aval d'évacuer. Ils sont partis en catastrophe dans la nuit, en emportant ce qu'ils pouvaient. Ces départs à la hâte ont occasionné d'immenses embouteillages. Actuellement, 23.000 soldats de la garde nationale sont en alerte.