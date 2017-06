États-Unis : un policier poignardé dans le Michigan, l'acte terroriste privilégié

publié le 22/06/2017 à 06:51

Après le Royaume-Uni, la France et la Belgique, les États-Unis sont à leur tour frappés par une attaque terroriste. Un policier a été poignardé mercredi 21 juin à l'aéroport américain de Flint, dans le Michigan, non loin du Canada. Grièvement blessé, il devrait s'en sortir. Un homme a rodé dans l'aéroport jusqu'à s'approcher des contrôles de sécurité et d'attaquer le policier avec un couteau long de 30 centimètres. Il l'a touché au cou. Ce lieutenant, qui saignait, a malgré tout réussi à contenir le terroriste qui a pu être arrêté. Selon les enquêteurs, qui ont rapidement établi que c'était un "acte de terrorisme", cet individu a crié "Allah Akbar" ("Dieu est le plus grand") et "sa haine de l'Amérique". Il a dit quelque chose à propos des innocents tués en Syrie et en Irak et ajouté que les Américains devaient mourir à leur tour.



Selon le FBI, le suspect s'appelle Amor Ftouhi. C'est un ressortissant canadien de 49 ans habitant à Montréal. Il est entré sur le territoire américain légalement vendredi 16 juin, dans l'État de New York. On ne sait pas vraiment pourquoi il est allé visé ce petit aéroport régional, de cette petite ville, très loin de son point d’entrée. Il n'y avait pas de menace spécifique sur cette ville, pas de symbole particulier. Flint a été marquée par les usinées automobiles, mais est désormais frappée par la désindustrialisation. La seule raison pour laquelle elle fait parler d'elle, c'est que de nombreux habitants ont été contaminés par une pollution de l'eau causée par des canalisations polluées.

C'est donc un mystère. Le FBI, qui interroge le suspect, veut essayer de comprendre. Son nom n'apparaissait dans aucun fichier. Les enquêteurs parlent d'un "loup solitaire".