publié le 18/06/2018 à 15:21

Une terrible histoire en Pennsylvanie, aux États-Unis. Un bébé de 6 mois a été retrouvé mort dans une poubelle, remplie de litière pour chat. Les parents sont poursuivis pour meurtre, a rapporté CBS le 15 juin.





Jusqu'à présent, Shaun Oxenreider et Samantha Trump, âgés respectivement de 25 et 27 ans, étaient poursuivis pour dissimulation et conspiration. Harper, leur bébé de 6 mois, avait été retrouvée morte le 20 mars 2018, dans une benne à ordure de leur résidence. La police était intervenue après l'appel d'un membre de la famille, s'inquiétant pour la santé de l'enfant.

Une autopsie a conclu que le bébé était décédé le 1er janvier, victime d'un traumatisme crânien et de plusieurs fractures aux côtes.

Les deux parents sont en prison, leur caution a été fixée à 250.000 dollars (environ 215.340 euros) chacun. D'après le Journal News, l'autre enfant du couple, âgé de 21 mois, a été placé auprès des services sociaux après la découverte de la petite Harper.