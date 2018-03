publié le 27/06/2016 à 05:23

Le Capitole de Californie a été le théâtre d'une bataille rangée entre des néo-nazis et des contre-manifestants, dimanche 26 juin. Aux moins dix personnes ont été blessées, dont deux grièvement aux abords du bâtiment situé à Sacramento, où siège la législature de Californie. Selon The Sacramento Bee, une rixe à l'arme blanche a éclaté entre 25 suprématistes blancs, qui disposaient de l'autorisation de se rassembler, et 150 manifestants anarchistes et "anti-fascistes".



À leur arrivée à l'hôpital, plusieurs patients présentaient des "blessures graves par arme blanche", d'après les pompiers de Sacramento, capitale de l'État de Californie. Il n'a pas été possible de déterminer immédiatement auquel des deux groupes les blessés appartenaient. Le Los Angeles Times a indiqué que le rassemblement avait été convoqué par un groupe appelé Traditionalist Worker Party, qui milite pour la suprématie des Blancs et contre l'immigration.

Attaque au couteau à Sacramento, plusieurs blessés graves https://t.co/khmVOavqLD pic.twitter.com/ZjiHwgWi9P — Le monde du libre (@monde_libre) 26 juin 2016

Des vidéos et des photos ont circulé sur les réseaux sociaux montrant une foule de plus en plus violente, dont certains frappant leurs adversaires avec ce qui paraît être des battes de Baseball. Le journal Sacramento Bree diffuse une vidéo sur laquelle on peut voir un manifestant noir allongé sur un trottoir et couvert de sang secouru par d'autres manifestants. Dans un communiqué diffusé par CNN, le leader du Traditionalist Worker Party, Matthew Heimbach, a déclaré que "les anti-fascistes ont utilisé des couteaux, des bouteilles, des briques, des morceaux de béton qu'ils ont arrachés d'un chantier".