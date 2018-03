publié le 26/06/2016 à 11:22

L'incendie a démarré jeudi, près du lac Isabella et de cause pour l'instant inconnue, puis s'est très rapidement propagé, quadruplant sa superficie dès le lendemain. Face à son impressionnante vitesse, les autorités ont du prendre des mesures et ont fait évacuer plusieurs milliers de personnes, sans que cela suffise pour autant à éviter les deux décès survenus jusque là. Environ 1.140 pompiers ont été déployés pour affronter les flammes alors que 150 maisons ont été détruites par les flammes.

Baptisé "Erskine", le brasier, qui s'est déclenché jeudi près du lac Isabella pour des raisons inconnues, s'est étendu sur une surface de plus de 145 km2, aidé par des températures élevées, une forte sécheresse et des vents puissants. Les flammes se sont propagées d'autant plus vite que la Californie est en proie à une sécheresse record depuis cinq ans. Quelque 66 millions d'arbres morts et les terrains desséchés s'enflamment à la moindre étincelle.