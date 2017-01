L'emblématique patronne du géant américain a annoncé sa démission une fois que le rachat du groupe par l'opérateur de télécoms Verizon sera conclu.

10/01/2017

Marissa Meyer, figure de proue de l'américain Yahoo! quittera son poste au conseil d'administration de la société d'investissement que le groupe va devenir après la vente de son activité principale à l'opérateur de télécoms Verizon. D'après un document boursier, l'entreprise sera rebaptisée Altbaba et réduira la taille de son conseil d'administration à 5 membres. Les six autres membres actuels du conseil, dont Marissa Mayer et le co-fondateur de Yahoo! David Filo, ont annoncé leur intention de partir.



Marissa Mayer avait laissé entendre dès l'annonce de la transaction avec Verizon qu'elle allait rejoindre l'opérateur de télécoms avec le reste des équipes travaillant dans le cœur de métier. "Pour moi personnellement, j'ai l'intention de rester. J'aime Yahoo, et je crois en vous tous. C'est important pour moi de voir Yahoo! entrer dans son prochain chapitre", avait-elle indiqué dans un message envoyé à l'époque aux salariés.



Verizon avait annoncé l'été dernier son intention de racheter pour 4,8 milliards de dollars le cœur de métier de Yahoo!, à savoir ses activités de publicité en ligne ainsi que ses sites internet comme Yahoo Mail ou Yahoo News. En septembre, 500 millions de comptes d'utilisateurs avaient été compromis lors d'une cyberattaque datant de 2014. Et en décembre, le groupe a admis qu'une autre cyberattaque, en 2013 cette fois, avait frappé plus d'un milliard de ses utilisateurs.