Quand un ministre de l'administration de Donald Trump associe l'esclavage à "l'American Dream". Ben Carson, secrétaire au Logement, a déclenché une polémique en affirmant dans un discours que les esclaves ramenés d'Afrique étaient des "immigrés" qui étaient en quête d'un "rêve" américain. "C'est ça l'Amérique : une terre de rêves et d'opportunités", a-t-il lancé devant les fonctionnaires de son ministère, le jour de l'adoption par le gouvernement d'un nouveau décret migratoire. "Il y a eu d'autres immigrés qui sont venus ici au fond de bateaux d'esclaves, qui ont même travaillé plus longtemps et plus dur et pour moins", a-t-il ajouté.



Habitué des sorties hasardeuses, l'ancien candidat afro-américain à la primaire du parti républicain a poursuivi : "Mais eux avaient aussi le rêve qu'un jour leurs fils, leurs filles, leurs petits-fils, leurs petites-filles, leurs arrière-petits-fils, leurs arrière-petites-filles puissent trouver la richesse et le bonheur sur cette terre".

Ben Carson just referred to *slaves* as "immigrants"



"There were other immigrants who came here in the bottom of slave ships..." pic.twitter.com/WkFrm3dYCB — Steve Kopack (@SteveKopack) 6 mars 2017

Sans tarder, les propos de celui qui fut neurochirurgien par le passé ont été condamnés. "Des immigrés ???", s'est interrogée sur Twitter la grande organisation de défense des droits des Noirs, la NAACP. "Non, monsieur Carson, les esclaves n'ont pas immigré en Amérique. Ils ont été amenés ici violemment, contre leur volonté, et ont vécu ici privés de liberté", a estimé pour sa part le Anne Frank Center USA, qui fait vivre la mémoire de la jeune fille juive, morte en déportation.

Pour le ministère du Logement, les très nombreuses réactions outrées et les condamnations dans les médias américains relèvent de "la plus cynique interprétation" des propos du ministre : "Personne ne croit sincèrement qu'il met au même niveau immigration et servitude involontaire".



En 2013, Ben Carson avait affirmé que la réforme du système de santé Obamacare était "la pire chose qui soit arrivée à ce pays depuis l'esclavage". "Et c'est, d'une certaine façon, de l'esclavage, car cela nous asservit tous à l'État", avait-il ajouté.