publié le 01/02/2018 à 07:01

Pour tout dire, cette affaire a été révélée il y a près de trois semaines par le Wall Street Journal, le grand quotidien le plus favorable à Trump. Je ne vous en avais encore jamais parlé, parce qu'il y avait des démentis des personnes concernées. Mais d'une part ces démentis se craquellent ; et cette affaire prend une dimension politique.



Revenons au point de départ. C'est peut-être par là que j'aurais du commencer. Le journal a donc révélé il y a un a trois semaines que l'avocat du président américain a versé, quelques semaines avant l'élection, 130.000 dollars à une actrice porno qui menaçait de parler publiquement d'une relation sexuelle qu'elle avait eu avec Donald Trump, il y a une dizaine d'années. Avant donc qu'il ne se lance en politique, et peu après que sa nouvelle épouse Melania a accouché de leur fils. Le nom de scène de cette actrice porno, c'est Stormy (la tempête) Daniels.

Est-ce vrai ? Difficile de de démêler le vrai du faux. D'autant que l'affaire n'est pas tout à fait nouvelle. Elle avait déjà été évoquée dans des tabloïds. Rumeur ou vérité ? Cette actrice porno s'en sert pour se faire de la publicité. Et visiblement elle a menacé de parler publiquement juste avant l'élection.

Cela tombait mal pour le candidat, qui était déjà accusé de harcèlement sexuel par une dizaine de femmes, et qui en plus avait vu ressortir une bande audio dans laquelle il se vantait de pouvoir "empoigner" n'importe quelle inconnue par le "vagin" (ce n'est pas le mot "vagin" qu'il utilisait).

Un feuilleton tabloïd embarrassant pour Trump

Donc selon le Wall Street Journal, l'avocat de longue date de Donald Trump, l'un de ses plus proches, a payé 130.000 dollars à cette actrice porno. L'actrice a démenti. L'avocat de Trump, aussi.



Cette affaire prend une dimension politique, et ce pour trois raisons. D'abord, si l'avocat de Trump s'est fait rembourser les 130.000 dollars par les comptes de campagne - comme certains le supposent -, c'est illégal.



Ensuite, selon certains proches, la Première dame est "furieuse". Elle a annulé un déplacement en Europe avec son mari la semaine dernière pour partir en Floride. Mercredi 31 janvier, elle est arrivée au discours de "l'état de l'Union", sans lui. Une rupture avec la tradition. Ce qui nourrit des rumeurs sur des tensions dans le couple.



Et moins d'une heure après ce discours, cette actrice porno était sur ABC, l'une des plus grandes chaînes de télévision. Je vous épargne les questions sur les exploits sexuels du président, mais elle a laissé entendre que ce n'est pas sa signature qui figurait sur le dernier communiqué de démenti, donc qu'il avait été contrefait. Elle fait comprendre, de façon implicite, qu'elle a effectivement touché de l'argent pour acheter son silence, et que donc elle ne peut rien dire.



Pour résumer, la seule certitude dans cette histoire, c'est que le Président, victime ou coupable, se retrouve au coeur d'un feuilleton tabloïd assez embarrassant.