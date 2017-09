publié le 06/09/2017 à 06:55

C'est l'histoire de Matthew Phelps, 28 ans, qui se prépare à devenir pasteur. Son épouse Lauren, 29 ans, s'occupait de groupes de catéchèse. On peut voir sur leurs réseaux sociaux des photos de leur mariage en novembre dernier, des clichés de leur lune de miel et de leur vie de couple. Ils semblent très amoureux et très heureux. Phelps a offert un tout autre visage en ce début de semaine, sombre et défait, lorsqu'il a été présenté devant un juge, en tenue rayée orange et blanche. Le magistrat lui a bien fait comprendre qu'il risque la peine capitale ou la prison à vie, sans aménagement de peine, pour ce qui s'est passé dans la nuit du 31 août au 1er septembre, lorsqu'il a tué sa femme.



Homicide volontaire ou involontaire ? Ce sera tout l'enjeu de cette enquête. Vers 1 heure du matin, le standard des secours a reçu un appel d'un homme effrayé, en larmes. On entend clairement qu'il est sous le choc. Il raconte qu'il s'est réveillé après un cauchemar, qu'il a allumé la lumière et qu'il a trouvé sa femme poignardée, près de lui. Elle perd son sang, mais il n'ose pas s'approcher. Il voit bien qu'elle ne respire plus. Il a compris qu’elle est déjà morte.

Il dit dans l’enregistrement : "Je crois que j'ai tué ma femme (...) J'ai du sang partout, il y a un couteau ensanglanté, et je crois que c'est moi qui l'ai fait (...) Elle ne mérite pas ça". Et c'est là qu'il donne à l'opérateur au téléphone une explication, tout du moins une piste, qui rend cette affaire étonnante. Il dit qu'il a pris avant de se coucher du Cociridin, un sirop pour la toux. Il raconte qu'il en a pris beaucoup plus que les doses prescrites par son médecin et recommandées sur l'emballage. Parce que, selon Phelps, ça l'aide à dormir. Cela laisse entendre que le jeune époux a tué sa femme parce qu’il n'était plus dans son état normal à cause de son sirop pour la gorge.