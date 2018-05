publié le 03/05/2018 à 09:53

Hawaï va interdire les crèmes solaires qui nuisent aux coraux et à la vie sous-marine. Une loi proposée au Sénat de cet État américain a été adoptée mardi 1er mai, et doit encore être signée par le gouverneur David Ige. Elle interdit à partir du 1er janvier 2021 la vente des crèmes solaires comportant certains composants chimiques : le oxybenzone et l'octinoxate.



Cette loi serait l'une des premières au monde à interdire ces produits, pour protéger les coraux et la vie sous-marine de l'archipel. Une étude publiée en 2015 montre que ces deux composants chimiques vident les coraux de leurs nutriments et participent à leur blanchissement.

Les opposants à cette loi arguent qu'elle risquerait de décourager les gens de porter de la crème solaire, augmentant le risque de cancers de la peau. Ces crèmes seraient toujours pour les personnes ayant une prescription médicale, précise la loi. Les laboratoires pharmaceutiques protestent également, et avancent qu'il n'y a que peu d'alternatives à ces produits.

Les coraux sont de plus en plus menacés par la pollution et l'activité humaine, qui causent leur blanchissement et leur mort lente. En Australie, le gouvernement a décidé de débloquer plus de 300 millions d'euros pour sauver la Grande barrière de corail.