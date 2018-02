publié le 28/02/2018 à 08:54

Le président américain commande un nouvel Air Force One, et le contrat est gigantesque : 3,9 milliards de dollars. La livraison est prévue au mieux en 2024. Donald Trump, même s’il est réélu, quittera le pouvoir au plus tard en janvier 2025, donc il n’est pas certain qu’il vole dans ce nouvel avion. D’ailleurs les négociations avaient presque déjà abouti avant son arrivée au pouvoir.



Quelques semaines après son élection, avant son investiture, il avait tweeté un matin que le prix demandé par Boeing, 4 milliards de dollars, était trop élevé. "Ridicule", écrivait-il. "Annulez la commande !"

La cotation de l’avionneur s’était immédiatement effondré à Wall Street. Ensuite l’ancien homme d’affaires a expliqué qu’il cherchait à obtenir un meilleur "deal", comme il dit souvent. Et la Maison blanche se vante ces dernières heures d’avoir économisé près d’un milliard et demi de dollars. Dans les faits la ristourne est plus modeste, il trouvait que 4 milliards c’était trop cher, ce sera finalement 3,9 milliards.

Équipement très sophistiqué

En fait ce sont deux avions qui seront construits, ce qui explique le coût élevé. Deux 747, ce qui est assez drôle car c’est un modèle que les compagnies américaines sont en train d’abandonner. Et puis ça comprend l’ensemble des coûts pour l’exploiter pendant plusieurs décennies, et tout l’équipement spécial à bord, très sophistiqué.



Sans même parler des chambres, bureaux, cuisine, salle d’opération, imaginez les installations électroniques de communication. Tout doit résister, dit-on, au souffle d’une explosion nucléaire. Air Force One doit aussi pouvoir être réalimenté en carburant alors qu’il en vol. Il doit pouvoir voler indéfiniment car c’est l’endroit où le président doit être le plus en sécurité. Le 11 septembre 2001, c’est dans Air Force One que le président Bush a volé pendant des heures, en faisant des tours au dessus des États-Unis, car c’était le seul endroit où il était certain de ne pas être attaqué.



Ils doivent aussi voler être moins polluants. Donald Trump, pendant sa campagne, se plaignait de la pollution d’Air Force One, en accusant par exemple Obama de partir en vacances à Hawaii avec ce vieux coucou alors qu’il venait de signer l’accord de Paris sur le climat.

Les Air Force One actuels en service depuis 1980

Les Air Force One actuels sont en service depuis longtemps. Ils ont été commandés au milieu des années 1980 par le président Reagan. D’ailleurs, on peut visiter près de la bibliothèque Reagan au nord de Los Angeles l’ancien Air Force One. Et dans un musée de l’US Air Force dans l’Ohio, on peut visiter l’Air Force One précédent, celui qui avait transporté la dépouille de Kennedy de retour de Dallas et dans lequel Lyndon Johnson avait prêté serment et était devenu président.



Donald Trump lui avait dit avant l’élection qu’il préférait ses propres avions siglés à son nom, mais ils ne sont pas sécurisés. Pour l'instant, il veut nommer son pilote personnel à la tête de toute l’administration de l’aviation civile.