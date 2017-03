publié le 01/03/2017 à 08:16

Mercredi 1er mars, Donald Trump a réaffirmé devant le Congrès les principes de ce qu'il appelle une "réforme fiscale historique". C'est une sorte d'une sorte de protectionnisme fiscal, avec un système qui, s'il est vraiment mis en oeuvre, serait en effet une première mondiale. Il s'agirait de taxer les importations non pas pour le consommateur, mais pour les entreprises, de façon à orienter leurs achats vers le "made in America".



Une voiture, par exemple, est faite à 75% de pièces achetées par le constructeur. Toutes les pièces achetées à l'étranger seraient taxées, et pas celles qui proviendraient des États-Unis. Il y a en réalité deux techniques différentes, et Trump n'a pas indiqué laquelle avait sa préférence. Ce serait soit une taxe à la frontière, soit un traitement comptable spécifique pour les importations, qui les rendraient beaucoup plus coûteuses pour l'entreprise. Avec, de façon symétrique, un traitement comptable au contraire très favorable pour les exportations.