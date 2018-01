publié le 30/01/2018 à 01:16

Il essuyait régulièrement la cible des critiques du président des États-Unis et était, depuis 2016, sur un siège éjectable. Andrew McCabe, directeur adjoint du FBI, a quitté son poste ce lundi 29 janvier. Il s'était attiré les foudres de Donald Trump, ce dernier l'accusant notamment d'être proche des démocrates. Pourtant, la Maison Blanche assure n'avoir aucun rapport avec la démission du haut-fonctionnaire de 49 ans.





"Il (Donald Trump) n'a joué aucun rôle dans cette décision", a assuré lundi la porte-parole de l'exécutif, Sarah Sanders, dans son point de presse quotidien. Parmi les reproches faits à Andrew McCabe, les liens supposés de son épouse, qui s'est engagée sous l'étiquette démocrate dans une élection en Virginie, avec le gouverneur de cet État, Terry McAuliffe, qui n'est autre qu'un proche de Hillary Clinton, ancienne rivale de Donald Trump à l'élection présidentielle.

La délicate question de l'enquête russe

Le président des États-Unis semble avoir cristallisé sur ce haut fonctionnaire policier toute l'amertume que suscite chez lui l'enquête très sensible qui cherche à déterminer si l'équipe de campagne du milliardaire républicain s'est concertée avec les Russes pour influencer les résultats de l'élection présidentielle de 2016. Donald Trump accuse Andrew McCabe d'être un proche de James Comey, l'ancien patron du FBI, lui même-limogé à cause de l'enquête russe.

Après la mise à l'écart de James Comey, le président américain a convoqué à la Maison Blanche Andrew McCabe, et lui a demandé pour qui il avait voté à la présidentielle, a rapporté la semaine passée le Washington Post. Les critiques de Donald Trump se sont intensifiées en décembre dernier, quand il est apparu qu'une juriste du FBI, Lisa Page, entretenait une liaison avec un enquêteur du Bureau, Peter Strzok, les deux amants affichant leurs sympathies pro-Clinton et anti-Trump.

Ces deux agents ont été impliqués dans l'enquête classée sans suite sur les courriels de Hillary Clinton et sur celle portant sur la collusion présumée entre l'équipe de campagne de Donald Trump et les Russes. Eric Holder, ministre de la Justice sous Barack Obama, a lui rendu hommage au directeur adjoint du FBI, le qualifiant de "serviteur de l'État dévoué". Il a sous-entendu qu'Andrew McCabe essuyait les plâtres, face à la colère que suscite chez Donald Trump l'enquête russe.





"Les attaques infondées contre le FBI et le ministère de la Justice afin de détourner l'attention d'une enquête pénale légitime ne font que causer un tort inutile et durable aux fondations de notre État", a commenté Eric Holder.