publié le 09/11/2017 à 05:30

Ce sondage ne plaira pas à Donald Trump alors qu'il fête le premier anniversaire de son élection. Un an après son élection, le 8 novembre 2016, les deux tiers des Américains pensent que le milliardaire républicain n'a fait que "peu ou rien" à la tête du pays.



D'après une étude publiée par le Washington Post et la chaîne de télévision ABC News, pour 65% des sondés, le milliardaire républicain n'a fait que "peu ou rien", alors qu'il ne cesse de vanter son bilan. Les avis sont négatifs sur chaque dossier : l'économie (53%), la santé (70%) ou encore la gestion de la menace terroriste (55%) après l'attentat meurtrier à New York mardi 31 octobre. Si Donald Trump a su garder une majorité de sa base électorale républicaine fidèle et satisfaite, ce ne sont pas seulement les opposants de la première heure qui sont déçus par le républicain. Certains électeurs de Donald Trump se sentent abandonnés sur certains points.

Ce constat est fait par rapport à de nombreux revers : le raté du décret anti-immigration, la non-abrogation de l'Obama Care ou encore les travaux du fameux mur à la frontière mexicaine qui n'ont pas commencé. De son côté, Donald Trump se dit freiné par les juges qui rejettent ses décrets polémiques ou même par une partie de son camp. Le parti Républicain n'est pas totalement uni derrière le président clivant qu'est Donald Trump.



59% des personnes interrogées désapprouvent l'action du président américain, quand seulement 37% l'approuvent. Il s'agit du moins bon résultat pour un chef d'État à ce stade de son mandat dans l'histoire récente des États-Unis. Et même la réforme fiscale, considérée comme une mesure-phare de son mandat, est accueillie défavorablement par la moitié des personnes interrogées.

Les soupçons de collusion avec la Russie empoisonne la popularité de Trump

En revanche, 58% des sondés approuvent la manière dont le procureur spécial Robert Mueller conduit les investigations fédérales sur les soupçons de collusion entre l'équipe de campagne de Donald Trump et la Russie avant la présidentielle. Cette enquête s'est accélérée avec la mise en accusation le 30 octobre de trois membres de l'équipe de campagne du magnat de l'immobilier, dont son ex-directeur Paul Manafort.



Et ce dossier continue d'empoisonner la présidence. La chaîne NBC News affirme, en citant plusieurs sources proches du dossier, que les enquêteurs fédéraux ont désormais "rassemblé suffisamment de preuves" pour envisager une mise en accusation de Michael Flynn, ex-conseiller à la sécurité nationale du président.