publié le 24/08/2017

Il s'agit du plus important jackpot jamais remporté par un seul billet de loterie aux États-Unis. 785,7 millions de dollars ont été remportés dans le Massachussets. L'heureuse gagnante ? Mavis Wanczyk, une mère de famille âgée de 53 ans qui avait acheté son billet dans une station-service de sa ville de Chicopee, dans l'État du Massachusetts.



L'Américaine avait coché ses numéros porte-bonheur. Les 6, 7, 16, 23 et 26, ainsi que le Powerball 4 en numéro complémentaire. Cinq chiffres méticuleusement choisis en fonction des dates d'anniversaire des membres de sa famille. C'est en quittant son travail, mercredi 23 août, qu'elle réalise qu'elle détient les numéros gagnants.



D'abord euphorique, la mère de famille a expliqué avoir été ensuite en état de choc. "Je ne pouvais aller nulle part, je ne pouvais rien faire", a-t-elle témoigné lors d'une conférence de presse tenue ce jeudi 24 août.

Je suis encore en train de descendre de mon nuage. Mavis Wanczyk





Aidée par l'un de ses collègues de travail, la quinquagénaire finit par rentrer au domicile familial. Sa première réaction aurait alors été de démissionner de son poste dans un hôpital. "J'ai appelé et je leur ai dit que je ne reviendrai pas", a-t-elle expliqué sous les rires et les applaudissements.

Mavis Wanczyk doit maintenant choisir entre étaler la perception de son gain sur 30 ans ou toucher un versement immédiat unique de 480,5 millions, ce que font généralement les vainqueurs de jackpots importants, selon Powerball USA. Cette néo millionnaire va également devoir résister aux appels et recommandations de tous ceux qui souhaitent profiter de ces gains faramineux. Des tentations qui ont d'ailleurs commencé, quelques minutes à peine après la publication des résultats.





"Je suis encore en train de descendre de mon nuage et je veux juste être moi, être seule et pouvoir décider ce que je veux faire", a précisé l'heureuse gagnante.