Éric Zemmour : "Les frappes occidentales en Syrie, un coup d'épée dans l'eau"

Tout le monde est content. Donald Trump est content d'avoir déployé ses beaux missiles. Emmanuel Macron est content d'avoir pu sortir ses beaux Rafale et de ne pas les avoir cloués au sol, comme avait du s'y résigner François Hollande en 2013, lorsqu'il avait été lâché par Obama. Les Anglais sont tout simplement contents de prouver qu'ils ont encore une armée.



L'ennui c'est qu'en face, chez les soi-disant adversaires, tout le monde est content aussi. Russes, Iraniens, et même les Syriens d'Assad jubilent. Les Russes prétendent qu'ils ont intercepté 70% des missiles occidentaux. Les Iraniens font comme s'ils n’étaient pas concernés. Et Assad se faisait filmer par la télévision syrienne, arrivant à son bureau comme s'il ne s'était rien passé. "Même pas mal".

Il faut dire qu'il y a de quoi. Les bombardements occidentaux l'ont privé d'armes dont il n'a nullement besoin. On ne saura peut-être jamais si c'est bien lui et ses troupes qui ont utilisé ses bombes au chlore, ou si c'est un coup des rebelles pour le faire accuser, selon la méthode utilisée pendant la guerre en Yougoslavie. Dans les deux cas, une chose est sûre : sans armes chimiques, Assad va gagner sa guerre et reconquérir son territoire.



Les bombardements occidentaux ont, parait-il, détruit les usines d’armes chimiques. Mais ils ont été - c'est le moins qu'on puisse dire - économe de vies humaines. Pas un soldat syrien n'est mort. Encore moins un soldat russe ou iranien.



Trêve de plaisanterie. Tout indique que Trump a téléphoné à Poutine avant de lancer ses Tomawakh. "Mais je vous en prie Mister Donald, frappez à l'endroit que le Tovarich Vladimir vous indique !" Ce n'est plus un bombardement, c'est une valse à mille temps. Ce n'est pas une guerre, c'est un jeu vidéo.