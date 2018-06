publié le 07/06/2018 à 09:36

On nous avait dit "l'Europe protège". On nous avait dit "l'union fait la force". On nous avait dit "la France est notre patrie, l'Europe est notre avenir". Pas un jour où tous ces beaux slogans ne montrent pas leur inanité. Migrants, agriculture, euro, défense, Gafa, Iran, Russie, commerce international. Pas un sujet, où l'Europe ne déploie pas son incapacité à tenir ses promesses.



Europe bloquée, Europe divisée, Europe impuissante. Ce n'est plus une simple crise, mais une crise du système. Ce ne sont plus des limites ou des insuffisances, mais un vice de fabrication. Un péché originel.

L'Europe s'est bâtie sur deux piliers, le marché et le droit. Le marché concurrentiel pour faire prospérer les européens ; le droit pour réguler une société ouverte et démocratique. Ces deux piliers de la construction européenne sont aujourd'hui défaillants.