publié le 30/09/2017 à 12:06

Quartiers pauvres, quartiers riches. Cette photo prise le 27 septembre 2017 à Rio de Janeiro fait surgir les fractures sociales au sein de la ville, entre la favela de Rocinha et le quartier huppé de São Conrado. Le bidonville (à gauche) est l'un des plus grands quartiers sensibles de la ville. Il est situé juste derrière un des bâtiments, proche du quartier riche de São Conrado.



Le 23 septembre 2017, un épisode violent s'est produit dans cette favela, théâtre habituel de trafics de drogue. L'armée a dû intervenir après que la police a admis ne plus pouvoir y contrôler la situation. Les résidents des quartiers riches entourant Rocinha se résignent face à la situation, où police et trafiquants ne cessent de s'affronter.