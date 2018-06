Donald Trump veut une armée spatiale pour conquérir Mars et la Lune

et AFP

publié le 19/06/2018 à 15:24

Le 45e président des États-Unis rêve de l'espace. C'est en tout cas ce qu'il a laissé entendre à son auditoire, à l'occasion du Conseil spatial national qui a eu lieu lundi 18 juin. Donald Trump a réaffirmé sa volonté d'assurer l'hégémonie des États-Unis, en créant une future force de l'espace indépendante de l'US Air Force. Il a ajouté vouloir réinvestir les recherches autour de l'exploration de la Lune et de Mars.



"Nous ne voulons pas que la Chine, la Russie et d'autres pays nous dominent, nous avons toujours dominé", a-t-il déclaré, ordonnant au département de la Défense de poser les jalons d'une force spatiale. La porte-parole du Pentagone, Dana white, a indiqué sans enthousiasme que ce processus prendrait du temps. De plus, la décision devra être décidée en Congrès.

Privatiser pour viser la Lune

Depuis que Donald Trump est arrivé à la tête des États-Unis, il a manifesté son engouement pour la recherche aérospatiale. Le président a récemment ordonné à l'agence spatiale américaine de retourner sur la Lune, pour la première fois depuis 1972, ainsi que de préparer des missions pour Mars. D'ici 2025, il projette de privatiser la Station spatiale internationale, pour que les moyens accordés à la Nasa se concentrent sur les missions lunaires. Une décision controversée par le Congrès.

La Nasa construit actuellement la fusée "SLS", la plus puissante jamais réalisée, qui devra être en mesure d'emmener suffisamment d'astronautes et de matériel pour viser Mars. À terme, elle souhaite construire une station en orbite autour de la Lune.