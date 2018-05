publié le 10/05/2018 à 18:11

C'est probablement le lancement le plus important de l'année pour SpaceX. Trois mois après avoir fait décoller et atterrir avec succès Falcon Heavy, la fusée la plus puissante en activité, et mis une voiture Tesla en orbite avec un sens certain du storytelling, l'entreprise américaine Space Exploration Technologies va procéder ce jeudi 10 mai au premier tir de la nouvelle version de sa fusée Falcon 9, appelée "Block 5", depuis le centre spatial Kennedy de Cap Canaveral en Floride.



Le lanceur doit placer en orbite le premier satellite de communication du Bangladesh, construit par la société française Thales Alenia Space. La fenêtre de tir est comprise entre 16h12 et 22h22, heure locale, soit entre 22h12 et 0h22, heure française. Selon la météo locale, le décollage a 20% de chance d'être reporté en raison du mauvais temps. Le lancement est à suivre en direct sur le site de SpaceX et dans la vidéo YouTube en tête de cet article.

Une durée de vie d'une centaine de vols

Block 5 est déjà la cinquième mise à jour de Falcon 9, le lanceur emblématique de SpaceX dont le premier étage est capable de revenir sur Terre pour se poser à la verticale afin d'être réutilisé. Il s'agit en principe de sa version finale. Elle a bénéficié d'une centaine d'améliorations par rapport à sa devancière. Elle dispose notamment d'un meilleur revêtement thermique et d'une plus grande force de poussée. Comme son aînée, elle est conçue pour que son premier étage, qui contient les éléments les plus chers de la fusée, ses moteurs de propulsion, revienne dans l'atmosphère pour se poser sur une plateforme une fois son travail terminé.

Falcon 9 landing on the "Of Course I Still Love You" droneship after delivering SES-10 into orbit. Une publication partagée par SpaceX (@spacex) le 4 Avril 2017 à 19h16 PDT

Le recyclage du premier étage des fusées est au cœur de la stratégie de SpaceX visant à rendre l'exploration spatiale plus abordable en réduisant les coûts d'exploitation des lancements et le délai entre deux tirs. À l'heure actuelle, les lanceurs sont cloués au sol plusieurs mois pour être remis en état après chaque lancement. D'après Elon Musk, la Falcoon 9-Block 5 pourra être réutilisée une dizaine de fois avec seulement 48 heures d'intervalle entre chaque lancement, le temps d'effectuer quelques opérations de maintenance. Au total, sa durée de vie pourrait être d'une centaine de vols avec une remise en état plus poussée tous les dix vols.



SI la Falcon-9-Block 5 tient ses promesses, SpaceX pourrait l'utiliser pour envoyer des astronautes vers la Station spatiale internationale (ISS) à la fin de l'année. À terme, l'entreprise privée espère pouvoir commercialiser des voyages habités dans l'espace et envoyer des hommes sur Mars.