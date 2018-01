publié le 12/01/2018 à 06:35

Ce premier check up est d'autant plus important que Donald Trump était le président le plus âgé à entrer à la Maison Blanche. Il va avoir 72 ans avant l'été. Il fait peu d'exercice physique en dehors du golf. Pas de musculation tous les matins comme Obama ou de jogging réguliers comme Clinton. Lors du G7, en Sicile, alors que les autres dirigeants marchaient, il a dû prendre une voiturette de golf.



Son plat préféré, y compris lors de ses déplacements à l'étranger, c'est le steak ketchup. Donald Trump mange beaucoup de cheeseburgers et de frites. Il boit plus d'une dizaine de Coca light dans la journée. Il a même un bouton qui lui permet de commander automatiquement un soda, comme il l'a montré fièrement à des visiteurs qui ont aussi noté qu'il lui est servi souvent une double ration de dessert.

Certes il ne fume pas. Il n'a jamais bu, car son frère était alcoolique. Mais disons que comme tout homme de 71 ans, avec cette alimentation - et sans parler du stress qu'il subit à ce poste -, il n'est pas inutile de faire enfin un bilan médical.

Son poids sous-évalué ?

En décembre 2015, un médecin que Donald Trump connaît depuis longtemps avait signé un communiqué pour dire qu'il serait "l'homme en meilleure santé jamais élu à la Maison Blanche".



Deux mois avant l'élection, un examen établissait qu'il pesait 107 kilos pour 1,92 mètre. Des médecins se demandent si ce poids n'a pas été sous-évalué pour que son indice de masse corporelle le fasse passer juste sous la limite de l’obésité.



Mais Donald Trump se vante souvent d'avoir une forme incroyable. L'une des insultes favorites contre ses adversaires, c'est de dire qu'ils n'ont "pas d'énergie".



Passera-t-il aussi un examen psychiatrique, après la polémique des derniers jours ? Non, selon la Maison Blanche. Donald Trump disait lui-même l'autre jour qu'il était non seulement intelligent, mais un "génie". En fait, la question porte surtout sur sa mémoire.



La Maison Blanche pas toujours transparente

De toute façon la Maison Blanche rendra public ce qu'elle a envie de rendre public. Elle n'avait pas dit la vérité sur les premiers signes de l'Alzheimer de Reagan, qui étaient pourtant apparus quatre ans avant son départ. Elle n’avait pas dit la vérité sur Kennedy, lourdement handicapé du dos, qui portait une gaine, et prenait de la cortisone pour apaiser ses douleurs.



La Maison Blanche n'avait pas non plus dit la vérité sur Roosevelt. Certes elle ne pouvait cacher sa polio, qui l'obligeait à rester dans une chaise roulante, mais elle n'avait rien dit de ses problèmes de tension artérielle qui ont entraîné sa mort, dans les dernières semaines des combats de la Seconde Guerre mondiale en Europe. C'est son vice-président Truman qui a dû lui succéder et décider quelques mois plus tard de lancer des bombes atomiques sur le Japon.



Donc même si le bilan médical du président Trump révèle des éléments inquiétants, rien de dit que la Maison Blanche sera transparente.