Dans le même tombeau que Franco, des corps vont être exhumés

et AFP

publié le 23/04/2018 à 18:07

Enterré avec un dictateur. Cette perspective n'a pas plu à des familles de victimes de la guerre d'Espagne dont les aïeuls reposaient dans le mausolée controversé de Franco. Après des années de combat judiciaire, une des familles avait obtenu en 2016 que les corps soient exhumés, "afin de leur donner une sépulture digne". Une opération qui démarre ce lundi 23 avril.



Des experts ont commencé à inspecter les tombeaux afin de vérifier si de telles opérations peuvent être effectuées, en fonction de l'état des lieux et des ossements qui ont été mal conservés et se sont mélangés.

Des restes secrètement transférés

Purificación Lapeña réclame ainsi l'exhumation de son grand-père et de son grand-oncle, Manuel et Antonio-Ramiro Lapeña Altabas. En 1936, ces deux militants anarchistes avaient été fusillés puis jetés dans une fosse commune en Aragon, dans le nord de l'Espagne.

En 1959, leurs restes avaient été secrètement transférés dans l'immense mausolée que le dictateur Francisco Franco avait lui-même fait construire, à 50 km de Madrid, baptisé El Valle de los Caidos (La vallée de ceux qui sont tombés).



Vainqueur de la guerre civile sanglante et chef de l'Etat de 1939 à 1975, Franco avait finalement ordonné - au nom d'une prétendue "réconciliation" nationale - de transférer sur le site les restes de plus de 30.000 victimes du conflit - nationalistes et républicains - souvent sans le consentement de leurs familles.



Franco s'était réservé la meilleure place: depuis sa mort en 1975, il est enterré près de l'autel de la basilique, au pied d'une croix de pierre haute de 150 mètres.

Un lieu de mémoire pour tous

Depuis que la justice a ordonné ces exhumations, le prêtre bénédictin qui gère l'abbaye et la basilique les a bloquées en refusant que des experts pénètrent dans les lieux, jusqu'à ce que la Conférence épiscopale l'oblige à appliquer la décision de justice.





Deux autres familles ont également formellement réclamé l'exhumation de combattants, cette fois du camp franquiste.



L'an dernier, une large majorité de députés a demandé, en vain, au gouvernement conservateur que les restes de Franco soient enlevés de "son" mausolée, pour en faire un lieu de mémoire pour tous.