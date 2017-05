Cyberattaque mondiale : les experts craignent un "cyberchaos" lundi 15 mai

publié le 14/05/2017 à 22:14

La cyberattaque, qui a frappé plus de 200.000 victimes dans au moins 150 pays, pourrait se propager de façon plus virulente lundi 15 mai. C'est en tout cas ce que craignent les experts. Ces derniers redoutent une recrudescence du virus lorsque des millions d'ordinateurs reprendront du service. Europol craint une augmentation du nombre de victimes "lorsque les gens retourneront à leur travail lundi et allumeront leur ordinateur", après un dimanche plutôt calme.



Cette cyberattaque, sans précédent, a démarré vendredi 12 mai. Elle est basée sur un système de rançonnage logiciel. "À partir du moment où l'échelle est très grande, on peut se demander si le but recherché est le cyberchaos", explique Laurent Heslault, directeur des stratégies de sécurité pour la société de sécurité informatique Symantec.

Peu de rançons versées

De la Russie à l'Espagne et du Mexique au Vietnam, des centaines de milliers d'ordinateurs, surtout en Europe, ont été infectés depuis vendredi par un logiciel de rançon, exploitant une faille dans les systèmes Windows. Cette faille avait été divulguée dans des documents piratés de l'agence de sécurité américaine NSA. En France, le constructeur automobile Renault a été affecté.



Ce logiciel malveillant verrouille les fichiers des utilisateurs et les force à payer une somme d'argent pour récupérer les données volées. Très peu de rançons auraient été versées jusqu'à présent. Cela représenterait un montant d'environ 32.000 dollars, estimait une société de sécurité informatique, dimanche 14 mai. Pour contrer l'attaque, Microsoft a décidé de réactiver une mise à jour de certaines versions de ses logiciels.