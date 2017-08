publié le 24/08/2017 à 11:02

Après le double attentat en Catalogne, puis l'attentat en Finlande, l'Europe entière est sous tension. Jeudi 23 août, un concert a été annulé à cause d'une "menace terroriste". Un homme conduisant une camionnette espagnole a été arrêté en raison de sa façon de conduire. Le même jour, les autorités espagnoles avaient alerté leur partenaire européen d'une "menace terroriste" sur leur sol. Finalement, l'homme arrêté n'aurait pas de lien avec le terrorisme.



Le lendemain, la police néerlandaise a arrêté un homme de 22 ans. L'occupant d'une habitation du Brabant, province dans le sud du pays, "est détenu et est entendu sur la menace à Rotterdam", a indiqué la police de la ville dans un communiqué, précisant que le conducteur d'une camionnette immatriculée en Espagne contenant "un certain nombre" de bonbonnes de gaz et interpellé mercredi restait détenu. "Une perquisition élargie a été menée cette nuit", a ajouté la police.

Les autorités néerlandaises ont décidé d'annuler mercredi soir, en dernière minute, le concert du groupe rock californien Allah-Las après que la police a reçu de son homologue espagnole un avertissement concernant une menace terroriste vers 17h30.



Les services de déminage qui ont fouillé la camionnette "n'ont rien découvert à côté des bonbonnes" tandis qu'une perquisition de son domicile "n'a livré aucun lien pour le moment avec la menace terroriste au Maassilo", a-t-elle ajouté. L'individu devait à nouveau être entendu jeudi. Les autorités néerlandaises ont précisé que l'enquête devra déterminer s'il y a un lien entre la camionnette et l'alerte donnée par la police espagnole.