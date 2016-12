La police brésilienne a découvert un corps carbonisé dans la voiture de location de l'ambassadeur de Grèce à Rio de Janeiro. Ce dernier avait disparu depuis quatre jours.

Crédit : FABIO VIEIRA/FOTORUA/SIPA Police brésilienne face à des militants

par Valentine De Brye , Avec AFP publié le 30/12/2016 à 16:43

Partager FB TWT GG+ LD Commenter Imprimer

Un cadavre qui pourrait bien appartenir à l'ambassadeur de Grèce disparu depuis plusieurs jours. Ce vendredi 30 décembre, les autorités brésiliennes ont découvert un corps carbonisé dans la voiture de location de l'ambassadeur de Grèce à Rio de Janeiro. Une découverte qui survient quatre jours après la disparition de l'homme d'affaires : "Les autorités brésiliennes sont en train d'effectuer des tests ADN pour identifier le corps", a indiqué une source ayant requis l'anonymat, tout en spécifiant qu'il s'agit bien de "la voiture que l'ambassadeur avait louée".



La police brésilienne avait lancé un avis de recherche pour localiser l'ambassadeur de Grèce, Kyriakos Amiridis, aperçu pour la dernière fois le lundi 26 décembre près de Rio de Janeiro, où il passait des vacances en famille, c'est sa femme qui avait signalé sa disparition n'ayant plus de nouvelles de lui. La police civile de l'état de Rio avait lancé une procédure ouverte afin "d'enquêter sur la disparition de l'ambassadeur".



Âgé de 59 ans, cet homme d'affaires était en vacances à Rio de Janeiro et devait rentrer à Brasilia le 9 janvier prochain, selon une fonctionnaire de l'ambassade. Marié et père d'une fille, Kyriakos Amiridis est ambassadeur de Grèce au Brésil depuis cette année. Il avait été consul général à Rio de Janeiro entre 2001 et 2004.