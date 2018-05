Belgique : un automobiliste flashé à 696 km/h !

publié le 07/05/2018 à 15:46

Dans la petite commune de Quiévrain, un homme d'une trentaine d'année a reçu un PV surréaliste. Vitesse relevée : 696 km/h ! Un chiffre tout de même corrigé à 654 km/h pour prendre en compte la marge d'erreur du radar. Et pour rouler deux fois plus vite qu'une Formule 1, pour atteindre la vitesse de croisière d'un avion de ligne, notre voisin belge n'a pas eu besoin de faire construire une voiture sur mesure. Non, il s'est simplement élancé avec sa voiture sur une route départementale limitée à 60 km/h...



Et son bolide alors, me direz-vous ? Une Lamborghini ? Une Ferrari ? Un prototype ultra moderne ? Non mieux que ça... Une simple Opel Astra ! Une voiture qui, selon les caractéristiques du constructeur, plafonne tout de même à 235 km/h pour le modèle le plus puissant.

Et c'est là que l'histoire belge s'arrête. Le radar s'est emmêlé les pinceaux à cause d'un bug informatique qui a été résolu depuis. Les policiers ont informé notre conducteur que son amende allait être rectifiée. En revanche, il n'échappera pas à la contravention. A priori il roulait simplement à 6 km/h au-dessus de la vitesse maximale autorisée.