publié le 03/05/2018 à 14:05

Dans les Landes, la guerre du mai fait rage. Les habitants de Moliets ont été choqués par cette découverte mardi matin. Leur mai avait été découpé à la tronçonneuse. C'est une tradition, les jeunes de la commune honore les élus en plantant un jeune pin des Landes de trois ou quatre mètres. Il est décoré d'une banderole tricolore et une pancarte disant "honneur à nos élus".



Ce pin est donc un hommage et cet hommage a été tronçonné, disparu sans laisser de trace. Capbreton, Soustons, Labenne ont également vu leur mai détruit par un serial tronçonneur. Aucune revendication pour le moment mais on évoque des rivalités de villages.

La maire de Moliets évoque un manque de respect d'une tradition républicaine et a porté plainte. Le mai de Moliets a été replanté dans la journée et il se dresse comme un défi aux profanateurs de cette tradition landaise.