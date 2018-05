Ivre, il tire un feu d'artifice devant la prison où son fils est incarcéré

et La rédaction numérique de RTL

À Vannes, en Bretagne, un papa ne recule devant rien, même pas devant les murs de la maison d'arrêt qui le sépare de son fils. Le week-end dernier, ce papa se demande quel cadeau d'anniversaire il va bien pouvoir offrir à son rejeton détenu à Vannes. Il veut lui en mettre plein la vue et une idée germe, un cadeau spectaculaire afin d’impressionner son fiston.



Dimanche 29 avril à minuit, jour J de l'anniversaire, les policiers reçoivent un coup de fil pour du tapage près de la prison. "Plusieurs personnes sont en train de tirer un feu d'artifice" racontent au téléphone les témoins. Ils chantent même très fort et les couleurs fusent au dessus de la maison d'arrêt. Quelques minutes plus tard, les policiers arrivent sur place. Ils découvrent au milieu de la chaussée au pied du grand mur en pierre de la maison d'arrêt un carton rempli de fusées, de pétards...

Les trois artificiers de la nuit vannetaise tentent de prendre la fuite avant d'être interpellés. Parmi eux cet homme, ce papa, ivre. Face aux policiers, il raconte : "Pour l’anniversaire de mon fils détenu je suis venu lui offrir ce cadeau, un feu d’artifice". Il s'en sort avec un procès-verbal pour tapage. Derrière les barreaux, le fils et ses codétenus ont dû apprécier cette fête d'anniversaire, avec des pétards en guise de bougies XXL.