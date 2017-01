VIDÉO - Le choc, filmé par un automobiliste, n'a fait aucune victime. Les images sont saisissantes.

> Violente collision entre un train et un camion Crédit Image : Capture d'écran

par François Quivoron publié le 26/01/2017 à 09:09

La catastrophe a été évitée de justesse. Et c'est un petit miracle si aucune victime n'est à déplorer après ce choc impressionnant entre un train de voyageurs et un camion. La scène se déroule à North Salt Lake, dans l'Utah aux États-Unis. Sur une route enneigée, un automobiliste suit un camion à l'approche d'un passage à niveau. Les barrières sont levées. Pas de danger, a priori.



Un autre poids lourd arrive en sens inverse, à une vitesse réduite en raison des conditions de circulation difficiles. Quand tout à coup, un train de voyageurs vient percuter violemment la remorque. Le camion est littéralement sectionné par la locomotive, la marchandise vole en éclats. Le point d'impact se situe à seulement quelques mètres de la cabine du chauffeur, qui a sans doute eu la peur de sa vie et sort indemne de l'accident. Le conducteur du train et les passagers n'ont pas été blessés.



Juste après ce choc violent, les signaux lumineux se mettent à clignoter. Beaucoup trop tard. Pourquoi les barrières annonçant le passage d'un train ne se sont pas activées ? C'est la question que se posent les autorités, qui ont décidé d'ouvrir une enquête pour faire toute la lumière sur cet accident.