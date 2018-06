publié le 19/06/2018 à 13:56

Puan, "Dame" en indonésien, est décédée au zoo de Perth en Australie. Âgée de 62 ans, elle était le plus vieil orang-outan de Sumatra de la planète.



"Elle a tant fait pour la colonie du zoo de Perth et la survie de son espèce", a déclaré Holly Thompson, responsable des primates de l'établissement. Cette femelle a eu 11 petits et 54 descendants, qui vivent un peu partout dans le monde, aux Etats-Unis, en Europe, en Australie et dans la jungle de l'île indonésienne de Sumatra.

Dans les zoos du monde, un peu moins de 10% de la population des orang-outans de Sumatra possède ses gênes. Puan est née en 1956. Dans la nature les femelles vivent rarement plus de 50 ans, elle avait donc fait son entrée dans le Guinness des records comme "l'orang-outan la plus âgée du monde". Son arrière petit-fils Nyaru est le dernier spécimen à avoir été relâché dans la nature.

"En dehors du fait qu'elle était la membre la plus âgée de notre colonie, elle était également une membre fondatrice de notre programme de reproduction connu dans le monde entier et laisse derrière elle un héritage incroyable" a ajouté Holly Thompson.