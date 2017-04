L'histoire folle d'une fillette retrouvée vivant parmi les singes

publié le 08/04/2017 à 11:20

Des policiers de l'Uttar Pradesh, dans le nord de l'Inde, ont découvert en janvier 2017 une petite fille nue, incapable de parler, se déplaçant à quatre pattes et manifestement mal nourrie. Elle semblait vivre dans la forêt en compagnie d'un groupe de singes, comme le rapporte The Times of India. Elle a été emmenée immédiatement dans un hôpital de Bahraich.



Les policiers ayant récupéré la jeune fille ont raconté qu'elle semblait particulièrement à l'aise parmi les singes, se déplaçant comme eux et mangeant sa nourriture directement au sol. Les animaux se seraient également lancés à leur poursuite de façon agressive lorsqu'ils sont repartis avec elle.

Se comportant comme un animal, la fillette a été prise en charge et a fait, depuis, de grands progrès. Si elle ne parle pas encore, elle marche à présent régulièrement sur ses deux jambes et comprend la plus grande partie de ce qu'on lui dit. Surnommée "Mowgli Girl", comme le héros bien connu du roman de Rudyard Kipling, Le livre de la jungle, elle sera envoyée dans un foyer pour adolescents une fois qu'elle aura été identifiée, les enquêteurs passant en revue les registres de disparition d'enfants dans la région pour tenter de découvrir d'où elle vient.