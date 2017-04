Attentat à Stockholm : un homme en garde à vue pour "acte terroriste"

et AFP

publié le 08/04/2017 à 04:45

Un homme soupçonné d'"acte terroriste" a été placé en garde à vue samedi 8 avril à Stockholm au lendemain de l'attaque au camion bélier qui a fait 4 morts et 15 blessés dans la capitale suédoise, a annoncé le parquet. Cet homme est celui interpellé vendredi soir à Märsta, une petite ville du nord de l'agglomération stockholmoise. Ce serait un Ouzbek de 39 ans, sympathisant de l'organisation État islamique, selon le quotidien Aftonbladet.



Il est soupçonné "d'homicides à caractère terroriste", a précisé à l'AFP la porte-parole du parquet, Karin Rosander, sans préciser s'il s'agit ou non du conducteur du camion qui a foncé dans la foule. Le parquet n'a pas apporté de détails sur son identité mais son signalement correspond à celui d'un individu filmé sur les lieux de l'attaque et pour lequel un avis de recherche avait été émis.

Un autre homme a été interpellé plus tard dans la soirée dans une banlieue de la capitale. Des sources policières citées par la télévision publique SVT ont évoqué une "connexion" possible entre les deux hommes.