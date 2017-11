publié le 02/11/2017 à 08:46

Après l'attentat à Manhattan, New York s'est réveillé dans la douleur. Et certains témoins de l'attaque, qui a fait huit morts et onze blessés, ont eu du mal à trouver le sommeil mardi 31 octobre. C'est le cas de Nayali, présente dans le célèbre quartier de la ville américaine. "J'ai entendu quelque chose arriver très vite, j'ai vu la camionnette blanche passer et j'ai entendu un boom", explique-t-elle au micro de RTL.



Avant de décrire une scène d'horreur. "J'ai vu des morceaux de vélos et de corps voler dans les airs. J'ai couru vers une femme et je disais : 'Ah mon dieu elle n'a plus de cheville, elle saigne partout par terre, elle ne respire pas, elle a du sang partout sur elle'". Malheureusement, cette Américaine ne pouvait rien faire alors que les corps s'entassaient sur le trottoir, et même dans les buissons. "J'ai vu deux ou trois corps inconscients dans les buissons, ils ne respiraient pas", poursuit-elle.

Des images particulièrement difficiles à oublier et à mettre de côté. Malgré les heures qui passent, elles demeurent dans l'esprit de Nayali. "Je n'ai pas dormi de la nuit, j'ai pleuré toute la nuit", raconte-t-elle. Et de conclure : "On voit des morts tous les jours aux informations, mais c'est différent quand ça se passe juste en face de vous".