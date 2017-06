publié le 04/06/2017 à 19:05

Moins de 24 heures après les attaques perpétrées à Londres dans la nuit du 3 au 4 juin, les témoignages des habitants de la capitale qui ont vécu l'horreur continuent d'affluer. Après avoir renversé des personnes, à bord de leur camion, sur le London Bridge, les trois assaillants ont poursuivi leur course à pied et ont attaqué au couteau les passants. Selon un dernier bilan, sept personnes sont décédées et 48 autres blessées dont 21 dans un état grave.



Jean-Yves Le Drian a annoncé que quatre Français faisaient partie des blessés. La police britannique a procédé à l'arrestation de 12 personnes. Ces deux attaques ont duré huit minutes. Alex, un jeune serveur belge de 23 ans est chef d'équipe d'un restaurant japonais. Il a juste eu le temps de baisser le rideau de son établissement quand il a croisé le regard de l'un des assaillants.

Au micro de RTL, il raconte : "On allait fermer vers 22 heures. On a commencé à entendre crier dans la rue. Avec des collègues, on est sorti pour voir ce qui se passait. On a cru à une bagarre et là ça a commençait à paniquer. Les gens couraient, criaient, fuyaient et pleuraient. Dans un réflexe de survie, avec mon collègue, on a vite fermé la façade du restaurant. Cinq secondes après avoir verrouillé la porte, il y a un homme qui est arrivé".

Ce qui m'a frappé dans ses yeux, c'est de voir la rage et la haine qui en ressortait Alex Partager la citation





Le jeune homme poursuit la description de l'individu. "Il y avait juste la vitre qui nous séparait. Il avait un couteau de 20 centimètres de long, complètement ensanglanté. Il a tapé à la fenêtre du restaurant, juste en face de moi. Il me regardait dans les yeux, en criant en anglais : 'C'est pour Allah'", explique-t-il. Selon Alex, l'assaillant n'avait pas d'autre but que celui de tuer. "Ça se voyait dans ses yeux. Il était juste là pour faire du mal. Ce qui m'a frappé dans ses yeux, c'est de voir la rage et la haine qui en ressortaient. La démence aussi. Ensuite, il s'est dirigé vers le restaurant en face. Il est rentré. Quelques secondes après, il y a eu un mouvement de panique. Tous les clients sont rués dehors. Ils se sont marchés dessus, ils ont jeté les table et les chaises".



Face à cette scène, Alex décide de se mettre à l'abri avec ces collègues et des clientes qui s'étaient réfugiées chez eux : "On a eu l'idée de se mettre en bas, au sous-sol. On a pris des couteaux dans la cuisine pour se défendre au cas où. On a éteint toutes les lumières, on a verrouillé la porte et on a attendu".